Пытавшийся спасти одноклассницу школьник утонул в Омской области

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Исилькуль (Омская область), 30 июня. 13-летний мальчик бросился спасать свою одноклассницу и утонул. Трагедия произошла накануне вечером в городе Исилькуль.

Школьники купались в местном котловане, когда 12-летняя девочка стала уходить под воду. Ей на помощь бросился подросток.

Происходящее на воде с берега заметил отдыхавший мужчина. Он успел вытащить школьницу, но мальчика спасти не удалось. Об этом сообщает региональное управление СК РФ, которое уже инициировало доследственную проверку по факту произошедшей трагедии.