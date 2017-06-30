Охранник подземного перехода сообщил ФСБ о готовящемся теракте в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 30 июня. В ФСБ обратился охранник подземного перехода станции метро «Рыбацкое» с сообщением о подготовке теракта в подземке и слежке за собой. Об этом сообщил источник ФАН.

Охранник рассказал, что во время дежурства в ночную смену видел, как у подземного перехода останавливались машины, и из них выкладывали мешки. Кроме того, накануне ночью он заприметил автомобиль Renault Duster, который долгое время стоял у перехода. Мужчина предполагает, что это может быть связано с подготовкой теракта.

Также заявитель сообщил, что замечает за собой слежку. По словам охранника, злоумышленники также разбили его машину. Теперь житель Северной столицы опасается за свою жизнь.