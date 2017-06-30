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Донбасс: ВСУ обстреляли Докучаевск, несколько домов повреждены
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    Донбасс: ВСУ обстреляли Докучаевск, несколько домов повреждены

    10:02  30 Июня 2017
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    Донбасс: ВСУ обстреляли Докучаевск, несколько домов повреждены

    Донецк, 30 июня. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждены шесть жилых домов. Об этом сообщили в администрации города. 

    В результате обстрела повреждено остекление в одной из квартир дома №46 по Центральной улице, несколько квартир также лишились стекол в доме №41 по той же улице. Также повреждено остекление дома №1 по улице Буденного и №6а по Рабочей улице. В двух домах по улице Мельникова повреждена кровля. 

    Напомним, в Донбассе с 24 июня по 31 августа действует так называемое «хлебное перемирие», которое должно дать местным фермерам вырастить и спокойно собрать урожай. Однако ВСУ нарушили его в первые же часы после вступления в силу. 

    Автор: Владимир Багров
    #днр #донецк #докучаевск
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