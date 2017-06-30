Путин может приехать в Бурятию накануне выборов

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Улан-Удэ, 30 июня. Власти Бурятии готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина в республику. О предстоящем визите главы государства сообщил председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев.

По его словам, приезд Путина ожидается в начале августа. Перед визитом президента и. о. главы региона Алексей Цыденов отправился в рабочую командировку в Москву.

«Ожидается визит президента России Владимира Путина, нужна подготовка к этому мероприятию, и для этого Алексей Цыденов выехал в Москву», – рассказал он журналистам местных СМИ.

В ходе рабочей поездки Путин проверит, как идет строительство нового жилья для жителей сгоревшей от природного пожара деревни Черемушки в Прибайкальском районе. Кроме того, будет поднят вопрос о строительстве дороги на Курумкан. Поручение по этому объекту Путин ранее давал Минтрансу.

