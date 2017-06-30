Морской салон в Питере: овации иностранцев из-за Путина, «Орел» и новый праздник в календаре. ФАН-ТВ

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В реестре российских праздников появилась новая дата: с этого года 29 июня свой профессиональный праздник могут отмечать все представители судостроительной отрасли. Это стало своеобразным лейтмотивом второго дня работы Международного Военно-морского салона. Кроме того, в этот день в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялось официальное, можно сказать, «народное» открытие: теперь морскую выставку может посетить любой желающий. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за происходящим.

К участию в церемонии были приглашены высокопоставленные гости: Николай Цуканов и Сергей Меняйло – полпреды президента РФ в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах (соответственно), зампредседателя Правительства Дмитрий Рогозин, помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, директор департамента судостроительной промышленности Минпромторга Борис Кабаков, главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев, глава «Объединенной строительной корпорации» Алексей Рахманов и губернатор Санкт-Петербурга, Георгий Полтавченко. Отметим, что перерезать гостям представилось не традиционно красную, а синюю ленточку, по цвету более подходящую тематике МВМС.

Полномочный представитель президента по Северо-Западному округу Николай Цуканов зачитал участникам и посетителям Салона послание Владимира Путина:

– «Наша Северная столица является признанным центром отечественного судостроения. Город славится уникальной портовой инфраструктурой, авторитетными научными и конструкторскими школами, крупными промышленными предприятиями и верфями. И неслучайно именно здесь проводится один из наиболее масштабных форумов в сфере вооружения и военно-морской техники. Уверен, что нынешний Морской салон вызовет заинтересованное внимание профессионалов и многочисленных гостей, а главное – предоставит российским производителям возможность привлечь зарубежные инвестиции, сформировать пакет новых перспективных заказов. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. Владимир Путин».

Озвученная краткая подпись в конце письма соврала овации присутствующих, в том числе – многочисленных иностранцев. Следом прозвучало столь же доброжелательное и оптимистичное послание от Дмитрия Медведева. Озвучил его заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин. От себя же чиновник добавил следующее.

– В этот раз у нас замечательное событие! Это не только открытие Салона, который стал доброй традицией для всех корабелов. Но есть и еще одно важное событие! Ровно 350 лет тому назад, по решению русского царя Алексея Михайловича, был построен первый военный корабль в России, он назывался «Орел». Именно поэтому правительство России 30 мая выпустило постановление, о учреждении Дня кораблестроителя. И от лица оргкомитета, и как председатель морской коллегии поздравляю вас, дорогие мои друзья, соратники! С тем, что теперь и у нас с вами есть свой профессиональный праздник и прекрасный Салон, где мы можем показывать свои результаты!

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Отметим, что состав участников мероприятия наряду с первым днем существенно расширился, и теперь здесь можно встретить представителей более полусотни государств. И неспроста: Военно-морской салон является обширной площадкой для переговоров. В конференциях и круглых столах принимают участие представители правительства, министерств, военно-морских флотов, профильных образовательных учреждений, но в большинстве своем, конечно, предприятия оборонно-промышленного комплекса. В России ведущим судостроителем является «Объединенная судостроительная корпорация», включающая десятки площадок, заводов и верфей. На долю учреждения приходится 80% всех кораблей, строящихся в России. И понятно, что многие детища масштабного предприятия служат или в скором времени будут служить в рядах ВМФ.

Вице-президент корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев дал корреспондентам ФАН-ТВ эксклюзивное интервью.

– Какие цели преследует корпорация, участвуя в этом форуме?

– Мы всегда участвуем в крупных выставках, чтобы презентовать свою продукцию: от военной и до гражданской. Я считаю, что наши верфи должны в дальнейшем получить порядка 30 % гражданской продукции, профессиональный потенциал для этого есть, производственные мощности тоже. Если мы делаем сложнейшую военную технику, то мы способны построить и рыболовецкие траулеры, и корабли для нефтедобычи.

– Есть ли какие-то слабые места в российской флотилии сегодня, над которыми нужно работать?

– Мы выполнили большую работу в части импортозамещения по энергетическим установкам, у нас созданы дизельные установки, мы вышли на всю линейку газовых турбин. А конструкторское бюро сейчас работает на унификацию технических решений, чтобы они были едиными для всей судостроительной отрасли.

– У Морского вокзала наверняка есть корабли, спущенные с верфей «ОСК». Расскажите про них.

– «Адмирал Макаров» – корабль из серии для Черноморского флота. Он завершит государственные испытания в августе и, я думаю, осенью он будет передан в состав российского Военно-Морского флота, дополнит бригаду «Григорович-Эссен-Макаров» (серия имеет неофициальное название «Три адмирала» – прим.ред.)

– Какие еще корабли пополнят состав ВМФ в ближайшее время?

– Могу сказать, что по Северной верфи должен быть сдан «Эльбрус» – судно тылового обеспечения. Завершим фрегат «Адмирал Горшков» и передадим судно связи «Иван Хурс». По Амурскому заводу корвет прошел государственные испытания, теперь проходит ревизию. Приемный акт должен быть подписан в 20-х числах июля.

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