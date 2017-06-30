Мутко о сборной РФ по футболу: Команду нужно поддерживать, другой у нас не будет

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Москва, 30 июня. Подводя итоги выступления сборной РФ на Кубке конфедераций, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сравнил игру команды со сдачей Единого государственного экзамена и посчитал, что футболисты дотянули до проходного балла, который является допуском на соревнования в следующем году.

Однако говорить о том, что такой результат может устроить болельщиков или РФС, говорить не приходится, добавил Мутко. Одна победа и два поражения — это не тот итог, которого достойна Россия.

Но это наша команда, ее надо поддерживать, ведь другой нет, резюмировал Мутко в беседе с журналистами.

Напомним, в рамках Кубка конфедераций российская сборная одолела новозеландцев, однако не смогла обыграть Мексику и Португалию. В итоге полуфинал Кубка проходит без команды из РФ.