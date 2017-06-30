Гражданин Таджикистана получил разрыв прямой кишки, неудачно сев на швабру в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 июня. Гражданин Таджикистана в тяжелом состоянии попал в Мариинскую больницу в Петербурге, повредив анус.

По словам 30-летнего мужчины, травму он получил, когда упал на ручку от швабры в поселке Бугры. За медицинской помощью пострадавший смог обратиться самостоятельно.

Как уточнил источник ФАН, врачи диагностировали у него непроникающую ушибленную рану промежности с повреждением сфинктера. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

