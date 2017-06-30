Восьмой Международный военно-морской салон — пять дней оптимизма

В Избранное

В Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля проходит восьмой Международный военно-морской салон (МВМС). И еще за два дня до своего закрытия он уже может претендовать на звание «Самый-самый», и дело тут даже не в размахе мероприятия. А вот в чем именно — в материале Федерального агентства новостей.

Качественно новая стадия

Дело даже не в уже традиционном размахе Военно-морского салона, который вот уже в восьмой раз проходит в Северной столице. И не в отсутствии (привычном с 2015 года) иностранных боевых кораблей, что отчасти компенсируется большим количеством представленных на салоне российских вымпелов.

Последние, кстати, включают:

новейший фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров»;

сторожевой корабль проекта 11540 «Ярослав Мудрый»;

корвет проекта 20380 «Стойкий»;

базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов»;

малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов»;

десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков»;

скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст»;

противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец»;

большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2149»;

патрульный катер проекта 03160 «Раптор»;

многофункциональный модульный катер проекта 23370, и т.д.

Нет, дело не в этой эскадре. Дело в масштабности заявленных на МВМС-2017 планов по наращиванию сил и средств ВМФ России. Особенно — в части надводных кораблей дальней морской зоны. По сути, на 8-м Международном военно-морском салоне отечественный ОПК заявил о переходе к качественно новой стадии строительства кораблей и судов для Военно-морского флота России.

Напомним, на первом этапе после распада СССР речь шла о сохранении боеспособности наиболее современных единиц флота. На втором — упор делался на начало обновления подводной компоненты СЯС (стратегических ядерных сил Российской Федерации), внедрение ракетного комплекса «Калибр», попытку строительства на иностранных верфях универсальных десантных кораблей, пополнение Балтфлота новыми корветами, а также на строительство для нужд Черноморского флота новых фрегатов и ДЭПЛ (дизель-электрических подводных лодок).

Для того, чтобы оценить масштаб уже реализуемых или запланированных на будущее мероприятий из числа озвученных на МВМС-2017, просто кратко их перечислим.

От авианосца до авиабомбы

— Пожалуй, наиболее обсуждаемая новость салона — информация, что ВМФ занят определением облика и характеристик будущего нового российского авианосца.

— ВМФ России не отказывается от разработки эсминца с ядерной энергетической установкой проекта 23560 «Лидер». Проект корабля будет разрабатывать Северное ПКБ.

— Предприятия ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) приступили к проработке проекта универсального десантного корабля-вертолетоносца «Прибой». Корабль полным водоизмещением 23 тысячи тонн предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой. Строительство «Прибоев» заложено в новую государственную программу вооружения на 2018-2025 годы.

— Невское ПКБ (проектно-конструкторское бюро) на основе модульной конструкции разработает для ВМФ проекты десантного вертолетоносного корабля-дока водоизмещением около 15 тысяч тонн и УДК (универсального десантного корабля) водоизмещением около 30 тысяч тонн. Замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук уточнил, что ВМФ планирует до конца 2025 года получить два УДК.

— Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект корвета, имеющего 24 пусковые установки комплекса «Калибр» вместо восьми, как у его предшественников. Нормальное водоизмещение корвета составит 1980 тонн, а скорость полного хода — 30 узлов.

— Вопреки гулявшим ранее слухам, вторая тройка фрегатов проекта 11356 — «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» — не будет продана Индии. Фрегаты будут достроены для ВМФ России. Это решение логично увязывается с сообщением президента ОСК Алексея Рахманова, что Россия с середины 2018 года избавится от зависимости от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей.

— В 2018 году в Петербурге будет заложен второй корвет проекта 20386.

— До конца 2020 года Зеленодольский судостроительный завод построит для ВМФ России пять МРК (малых ракетных кораблей) проекта 22800 «Каракурт».

— До 2025 года флот получит четыре новые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада».

— Объединенная двигателестроительная корпорация на новом испытательном комплексе в Рыбинске приступила к испытаниям газотурбинных двигателей М90ФР, предназначенных для фрегатов проекта 22350.

— Объединенная двигателестроительная корпорация возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3, предназначенных для палубных истребителей Су-33. Первая партия двигателей уже выпущена и поставлена заказчику.

— Продемонстрирован, разработанный Тульским КБП (конструкторским бюро приборостроения), зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ». Есть информация, что ВМФ России уже заказал партию таких ЗРАК для установки на новых и модернизируемых кораблях.

— Представлен экспортный вариант новейшей универсальной глубоководной самонаводящейся торпеды «Физик».

— Начато серийное производство корректируемой противолодочной авиабомбы «Загон-2».

Давайте верить в лучшее

Что ж, как говорится, планов громадье. И можно было бы от чистого сердца этим восхищаться, если бы не два «но».

Первое «но» — это разнобой. В перечне строящихся или запланированных к постройке кораблей постоянно встречаются упоминание кораблей одинакового класса, но разных проектов. Например, для ВМФ России строятся одновременно фрегаты проектов 11356 и 22350, корветы проектов 20380 и 20386, МРК проектов 21631 и 22800, ДЭПЛ проектов 636 и 677.

Причины этого явления понятны. Флот крайне нуждается в новых кораблях. Поэтому зачастую вынужден заказывать не наиболее инновационные единицы, имеющие лучшие ТТХ (тактико-технические характеристики), а те, что имеют достаточно умеренные характеристики, но зато их можно быстро построить.

Опять же, все разработчики, фигурально выражаясь, «хотят жить». Все стараются продвинуть, продавить, пролоббировать именно свои проекты. Но для флота подобный отход от канонов стандартизации и унификации оборачивается множеством дополнительных проблем. Как финансовых и организационных, так и эксплуатационных. В конечном итоге разнобой проектов впрямую сказывается на боеспособности ВМФ.

Второе «но», возможно, сам того не желая, озвучил на МВМС-2017 генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. Он сообщил, что сдача серии из шести ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота сдвигается на 2022 год. По словам Бузакова, эта подвижка сроков оказалась связана с финансированием. Если недостаток финансов заставляет сдвигать сроки постройки относительно дешевых дизель-электрических подлодок уже хорошо отработанного в постройке и эксплуатации проекта, то… То это закономерно порождает скепсис в отношении осуществимости всех озвученных на 8-м Международном военно-морском салоне планов.

Не хотелось бы заканчивать текст на столь пессимистической ноте, поэтому давайте все вместе будем верить в лучшее. В то, что обещанное на МВМС-2017 исполнится. Ну и, конечно, позавидуем жителям и гостям Санкт-Петербурга. Ведь у них еще сохраняется шанс лично посетить салон, чтобы зарядиться военно-морским оптимизмом.