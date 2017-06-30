СК РФ разбирается в обстоятельствах гибели подростка, утонувшего в санатории на Алтае

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Барнаул, 30 июня. Следователи Ключевского района Алтайского края возбудили дело по факту смерти 15-летнего подростка. Мальчик утонул в водоеме на территории санатория. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, парень купался на территории культурно-оздоровительного комплекса. В какой-то момент подросток начал тонуть, а спасатель учреждения не смог своевременно оказать ему помощь; проведенные на месте реанимационные мероприятия результатов не принесли.

«Следователю предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за оказание услуг. Уже изъята документация в части организации отдыха, проводятся допросы свидетелей произошедшего и сотрудников организации», — сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Расследование этого дела находится на контроле руководства следственного управления.