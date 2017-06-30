Модель падения Челябинского метеорита воссоздали ученые NASA

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Вашингтон, 30 июня. Ученые NASA создали компьютерную модель процессов, которые сопровождали вход в атмосферу Земли Челябинского метеорита. Об этом сообщили в пресс-службе американского космического агентства.

Масштабную модель, разработанную на суперкомпьютере «Плеяды», представили специалисты ​Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине. Ученые, в частности, успешно имитировали аэродинамические процессы при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур, а также при распаде небесного объекта. С помощью подобных моделей ученые изучают различные варианты падения метеоритов.

Добавим, ранее ученые попытались воссоздать историю метеорита, который в феврале 2013 года упал в Челябинской области. По мнению специалистов, после удара астероида или кометы в «зародыш» планеты часть космического объекта откололась и отправилась к Земле.