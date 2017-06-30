В Избранное

Москва, 30 июня. Пьяный пассажир устроил драку на борту самолета, летевшего из Москвы в Анталью. Дебошира задержали в турецком аэропорту.

Рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Потасовка продолжалась более часа. В итоге стюардам и пассажирам пришлось связать буйствующего мужчину. При этом командир судна по громкой связи несколько раз просил его успокоиться, помнить о правилах безопасности в полете и во время посадки и не портить отдых семье и друзьям.

Члены экипажа еще в воздухе сообщили о ЧП диспетчерам аэропорта Антальи и вызвали полицию. Стражи порядка забрали дебошира с самолета, как только он приземлился в Турции.

На отдых нетрезвый нарушитель спокойствия летел с женой и двумя детьми. Его друзья говорят, что он впервые выехал за границу, поэтому сильно нервничал перед полетом, уточняет ТАСС.