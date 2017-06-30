Жительница Выборга в пьяном угаре зарезала мужа

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Санкт-Петербург, 30 июня. Жительница Выборга убила своего мужа во время ссоры, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков.

Как стало известно ФАН, убийство произошло 28 июня около 23.50 в доме №9 по улице Приморской в Выборге. Женщина 1977 г.р. убила своего мужа 1978 г.р. ударом ножа в грудь. Причиной трагедии стала ссора, которая произошла между супругами во время совместного распития спиртных напитков.

Мужчина был госпитализирован с проникающим ножевым ранением грудной клетки, печени, с повреждением диафрагмы, однако врачам не удалось спасти его жизнь, и рано утром 29 июня он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», женщина задержана.