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Во время Второй мировой войны на островах Меланезии в Тихом океане особенное распространение получил так называемый «карго»-культ (религия самолетопоклонников — прим. ФАН), когда перед победой над японским милитаризмом американские воздушные базы были заброшены, а груз в виде разных перепадавших туземцам товаров (члены культа верили, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа — прим. ред) больше не прибывал.

В то время, чтобы получить «карго» и увидеть прилетающие самолеты или приходящие корабли, островитяне имитировали действия давно уехавших американских военных. Они делали наушники из половинок кокосового ореха и прикладывали их к своим черным ушам, строили из дерева, пальмовых листьев и соломы контрольно-диспетчерские вышки, изображали сигналы посадки и даже жгли огни, подсвечивая построенную из дерева взлетно-посадочную полосу. Они ждали, что благодаря этому добрые «американские боги» снова вернутся и привезут свои замечательные товары.

Нечто похожее я наблюдал на литературном фестивале русской словесности «Точка сборки» в Севастополе, когда сидел в открытом летнем кафе и читал, как Верховная рада Украины, в приступе «декоммунизации», переименовывает крымские населенные пункты. Впервые узнав об этом «вуду», я, помниться, даже вздрогнул. Только вот разница между реальностью за стенами веранды летнего кафе, где парни в русской морской форме выгуливали длинноногих крымских девчонок, и сухими строчками информационных сообщений была такова, что мне срочно пришлось заказать одного славного прохладительного напитка, чтобы смыть неизбежный когнитивный диссонанс.

Сейчас, когда народный депутат от украинской Радикальной партии, а также член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь сообщает в эфире украинского «5 канала» о том, что украинский президент Порошенко поручил комиссии изменить статус русского Крыма в составе Украины, — я уже ничему не удивляюсь. В том числе и тому, что, по словам Чижмаря, комиссия особенно активно работает именно над десятым разделом Конституции, где описан статус продолжающей функционировать где-то в составе Украины «Автономной Республики Крым».

Бывает, что тут поделаешь. И люди внезапно понимают — внимание, цитирую украинского парламентария дословно: «На сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны». И тут ведь совершенно неважно, что сам по себе Крым уже давно существует в составе вполне себе федеративного, а отнюдь не «унитарного» государства, которое, для особо непонятливых, и называется: Российская Федерация.

Карго-культ. Главное — что-то сымитировать.

Ну, некоторые женщины имитируют же, говорят, оргазм, а некоторые мужчины им даже дарят за это некоторые ценные вещи. Как меланезийские папуасы, построившие самолеты из соломы в натуральную величину и прижимающие к своим ушам половинки кокосового ореха в ожидании, когда в этих «наушниках» заиграет бравурная музыка. А потом приедут добрые «американские боги», выгонят из Крыма «злых и неправильных русских». И раздадут самым верным своим поклонникам пару ниток стеклянных бус, настоящую американскую «Кока-колу», «летальное оружие», брезентовые палатки, «майданные булочки», сжиженный американский сланцевый газ, зеленые доллары и прочие замечательные «ништяки».