Стал известен размер пенсий неработающих россиян в 2018 году

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Москва, 30 июня. Пенсии неработающих граждан в 2018 году намерены проиндексировать с 1 февраля на 3,8%. Таким образом, цена пенсионного балла увеличится на 2,99 рубля до 81,57 рубля.

Как указано в основных параметрах бюджета ПФР на следующий год и плановые 2019-2020 годы, доходы Пенсионного фонда достигнут 8,4 трлн рублей, из которых 3,5 трлн приходятся на межбюджетные трансферты. Доходы на обязательное пенсионное страхование оцениваются в 6,8 трлн рублей.

Предполагается, что в 2019 и 2020 годах пенсии граждан будут проиндесированы на 4%.

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в следующем году пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень инфляции. Как передает Дни.Ру, работающие пенсионеры надбавку к пенсии не получат.