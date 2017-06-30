Проезд в новых городских округах Подмосковья подешевеет с 1 июля

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Москва, 30 июня. Предприятие «Мострансавто» объявило о снижении цены проезда в новых городских округах Подмосковья.

Уже с 1 июня при проезде в автобусе внутри городских маршрутов нужно будет заплатить 46 рублей наличными. Если же оплата производится картой «Стрелка», то услуга обойдется в 31 рубль 65 копеек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании «Мострансавто».

Такое удешевление коснется порядка сотни маршрутов. Уточняется, что это связано с изменением статуса районов Подмосковья, которые преобразованы в городские округа.