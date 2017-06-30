Сгнивший труп лысого мужчины выловили из Финского залива в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 июня. Сгнивший труп неизвестного лысого мужчины выловили из Финского залива напротив острова Белый.

Как стало известно ФАН, утопленника обнаружили накануне около девяти часов утра. На вид погибшему около 30-35 лет, рост 170-175 см, европейский тип лица.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что на голове мужчины нет волос. Был одет в синие джинсы, черные кроссовки 42 размера и коричневый свитер.

