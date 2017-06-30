Кудрин предложил Путину увеличить расходы на «цифровую революцию» в России  

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Москва, 30 июня. Увеличить расходы на «цифровую революцию» до 30% ВВП в год. С таким предложением обратился к президенту России Владимиру Путину Центр стратегических разработок, которым руководит Алексей Кудрин.

Главе государства передан пакет документов, в котором также предлагается создать центр трансформации госкомпаний, реформировать РАН и утвердить две новые государственные программы.

По оценке ЦСР, «цифровая революция» обойдется примерно в 185 трлн рублей, пишет «Коммерсант».