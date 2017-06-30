Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении

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Вашингтон, 30 июня. Новостные телеканалы в США большую часть эфирного времени уделяют фейкам о России, а не ситуации внутри страны. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

На брифинге для журналистов Сандерс привела данные исследования компании Media Research Center, посвященного работе СМИ. Оказалось, что телекомпании ABC, NBC и CBS тратят в три раза больше эфирного времени на «проталкивание ложных повествований о России», чем на другие актуальные темы.

«Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования (о России. — Прим. ФАН) и одна минута на налоговую реформу — это все за месяц. Это цифры… Цифры не лгут», — сказала она.

Сандерс подчеркнула, что приоритеты американских журналистов не совпадают с приоритетами других граждан страны.