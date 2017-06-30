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Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении
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    Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении

    9:11  30 Июня 2017
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    Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении

    Вашингтон, 30 июня. Новостные телеканалы в США большую часть эфирного времени уделяют фейкам о России, а не ситуации внутри страны. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

    На брифинге для журналистов Сандерс привела данные исследования компании Media Research Center, посвященного работе СМИ. Оказалось, что телекомпании ABC, NBC и CBS тратят в три раза больше эфирного времени на «проталкивание ложных повествований о России», чем на другие актуальные темы. 

    «Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования (о России. — Прим. ФАН) и одна минута на налоговую реформу — это все за месяц. Это цифры… Цифры не лгут», — сказала она.

    Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении

    Сандерс подчеркнула, что приоритеты американских журналистов не совпадают с приоритетами других граждан страны.

    Автор: Борис Любимов
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        Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении

        9:11 30 Июня 2017 115
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