Американские ученые узнали секрет идеальной улыбки

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Вашингтон, 30 июня. Американские ученые провели масштабные исследования, в ходе которых выяснили, что наиболее привлекательной людям кажется легкая улыбка, при которой уголки рта лишь чуть-чуть приподняты.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около тысячи человек. Испытуемым показывали различные варианты улыбки 3d-модели лица человека и просили указать, какие из выражений лица казались наиболее дружелюбными и привлекательными.

Выяснилось, что широкие «голливудские» улыбки притягивают далеко не всех: многие находят их неестественными и отталкивающими. V-образная усмешка была большинством респондентов как пугающая, сообщает iReactor.

Наиболее привлекательной участникам эксперимента показалась «скромная» улыбка, при которой уголки рта лишь чуть-чуть приподняты.