Донбасс: киевские силовики пять раз за сутки нарушили «хлебное перемирие» в ЛНР

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Луганск, 30 июня. Киевские силовики снова нарушили «хлебное перемирие» в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано пять обстрелов со стороны ВСУ, заявили военные народной республики.

Напомним, с 24 июня по 31 августа в Донбассе планировали установить режим тишины «вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая. Об этом сообщала спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В МЧС ЛНР уточнили, что в результате очередных обстрелов пострадавших среди мирных жителей нет, также не было зафиксировано и разрушений.