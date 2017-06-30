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Смертники ИГ напали на ливанских военных в лагере беженцев на границе с Сирией
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    Смертники ИГ напали на ливанских военных в лагере беженцев на границе с Сирией

    8:49  30 Июня 2017
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    Смертники ИГ напали на ливанских военных в лагере беженцев на границе с Сирией

    Бейрут, 30 июня. Террористы-смертники ИГ* напали на патрули ливанских военнослужащих в лагере беженцев на границе с Сирией. Атака произошла в окрестностях пограничного города Эрсаль.

    По данным представителя Вооруженных сил республики, ранения получили семь солдат. Их экстренно госпитализировали. В больницу раненых доставили на вертолете. 

    Лагерь расположен в труднодоступной горной местности, сейчас этот район блокирован армией. Военные продолжают разыскивать боевиков и их сообщников. В настоящее время им удалось уничтожить пятерых террористов. Боевики оказали сопротивление при задержании. Кроме того, военные захватили оружие и запасы взрывчатки исламистов.

    Предварительно известно о аресте более 200 человек. Все они подозреваются в принадлежности к бандформированиям.

    Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 
     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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