Сирия: девушка-снайпер чудом спаслась от пули боевика ИГ

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Ракка (Сирия), 30 июня. Девушка-снайпер из курдского ополчения чудом спаслась от пули боевика запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*. На размещенном на YouTube ролике запечатлена молодая женщина, которая была на волосок от смерти.

Девушка-снайпер делала прицельные выстрелы по террористам «Исламского государства»*, когда буквально в паре сантиметров над ее головой пронеслась вражеская пуля. При этом девушка не растерялась, и даже, создалось впечатление, что не испугалась. Напротив – на губах молодой воительницы появилась улыбка, а после и смех!

К слову, женщины в рядах курдского ополчения – далеко не редкость. Зачастую они «работают» снайперами в составе «Сирийских демократических сил», сражаясь с террористами из ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.