МИД РФ потребовал от CNN разъяснить «манипуляцию» с мальчиком из Алеппо

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Москва, 30 июня. Письмо с требованием объяснить зрителям «массовую манипуляцию общественным сознанием», связанную с маленьким Омраном из Алеппо, направил российский МИД в корпункт американского телеканала CNN. Об этом журналистам рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Учитывая аудиторию CNN, это была глобальная массовая манипуляция. Мы ожидаем этой реакции», — заявила она.

Ранее в некоторых СМИ была рассказана история о спасении ребенка, дом которого был уничтожен якобы ударами ВКС России. Это при том, что Москва неоднократно заявляла, что что российские самолеты никогда не работают по целям в черте населенных пунктов.

Видео, на котором снят находящийся в шоке мальчик, было опубликовано и в социальный сетях, вызвав бурю негодования среди пользователей.

Во время интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым ведущая CNN Кристиан Аманпур продемонстрировала ему фотографию мальчика, назвав его историю «преступлением против человечности». Захарова подчеркнула, что МИД ждет от CNN объяснений перед аудиторией.