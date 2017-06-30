Mercedes объявил о наборе рабочих на новый завод в Подмосковье

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Москва, 30 июня. Руководство компании Mercedes объявило о наборе персонала на завод в Московской области. Предполагается, что всего на предприятии на территории индустриального парка «Есипово» будет создано почти полторы тысячи рабочих мест.

О начале набора персонала сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Там будет первое время производиться порядка 40−45 тысяч автомобилей в год. Я дал поручение зарезервировать рядом землю, не отдавать под другие производства, чтобы «Мерседес» мог расширяться и приводить своих партнеров», — рассказал глава региона в эфире телеканала 360.

Как сообщалось ранее, 20 июня Воробьев и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров приняли участие в церемонии закладки первого камня нового завода Mercedes.

Ожидается, что он начнет работать в 2019 году. Инвестиции концерна в производственную площадку превысят 250 млн евро.

