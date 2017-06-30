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Ученые из России создают трехмерную модель Пальмиры
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    Ученые из России создают трехмерную модель Пальмиры

    8:28  30 Июня 2017
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    Ученые из России создают трехмерную модель Пальмиры

    Пальмира (Сирия), 30 июня. Российские ученые создают трехмерные модели разрушенной террористами древней Пальмиры.

    Как сообщают Вести, данная работа проводится для того, чтобы специалисты, которые будут заниматься реставрационными и восстановительными работами в Пальмире, могли без риска для жизни запланировать все необходимое.

    «Ни одна группа реставраторов и специалистов в Пальмиру приехать и нормально работать не может. Однако, обращаясь к нашим моделям, специалисты могут работать, не выходя из кабинета, и планировать все реставрационные и восстановительные работы», — рассказал младший научный сотрудник Академии наук Егор Блохин.

    Ученые из России создают трехмерную модель Пальмиры

    Работа идет: на виртуальной модели Пальмиры — знакомая всем со школы с обложки учебника истории Триумфальная арка. На 3D-модели проглядываются уничтоженные памятники — Римский театр и колонны Тетрапилона.

    «Цели и задачи нашей работы — зафиксировать разрушения и предоставить информацию реставраторам. Наша 3D-модель поможет правительству Сирии разработать реставрационные и восстановительные мероприятия», — рассказала заместитель директора Института материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #пальмира
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