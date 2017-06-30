Ученые из России создают трехмерную модель Пальмиры

В Избранное

Пальмира (Сирия), 30 июня. Российские ученые создают трехмерные модели разрушенной террористами древней Пальмиры.

Как сообщают Вести, данная работа проводится для того, чтобы специалисты, которые будут заниматься реставрационными и восстановительными работами в Пальмире, могли без риска для жизни запланировать все необходимое.

«Ни одна группа реставраторов и специалистов в Пальмиру приехать и нормально работать не может. Однако, обращаясь к нашим моделям, специалисты могут работать, не выходя из кабинета, и планировать все реставрационные и восстановительные работы», — рассказал младший научный сотрудник Академии наук Егор Блохин.

Работа идет: на виртуальной модели Пальмиры — знакомая всем со школы с обложки учебника истории Триумфальная арка. На 3D-модели проглядываются уничтоженные памятники — Римский театр и колонны Тетрапилона.