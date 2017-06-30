СМИ: третья мировая война в Сирии неизбежна?

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Дамаск (Сирия), 30 июня. В западной прессе все чаще появляются публикацию на тему, будет ли третья мировая война, участниками которой станут РФ и США, после полного поражения запрещенной в России группировки ИГ*.

Как пишет «Свободная пресса», предпосылки к поражению ИГИЛ* налицо. Во-первых, это — штурм Ракки войсками Свободной сирийской армии и курдскими ополченцами. Во-вторых, бои у Дейр Эз-Зор, сражение за который ведут правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном.

Накаляют обстановку в САР выходки сил коалиции, возглавляемой США – напомним, что за последние месяцы американцы нанесли несколько воздушных ударов по позициям правительственных сил.

Последний инцидент имел место быть 18 июня, когда истребитель США сбил сирийский самолет, на что глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал жестко, назвав случившееся «циничным нарушением суверенитета Сирии». Ранее, напомним, Россия пообещала сбивать любые воздушные судна НАТО, которые будут появляться к западу от Евфрата.

Подобный «обмен любезностями» позволил военным аналитикам сравнить мощность созданных на Ближнем Востоке группировок сил Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Впрочем, по мнению экспертов, после уничтожения «Исламского государства»* до прямого противостояния Кремля и Белого дома в регионе дело не дойдет. Однако не стоит забывать о факторе так называемой «гибридной войны».

«Москва в гражданской войне поддерживает законное правительство Башара Асада, а Вашингтон — Свободную сирийскую армию. Даже после поражения ИГИЛ и Россия, и США сохранят свою поддержку тем сторонам этого многолетнего конфликта, которым помогают в Сирии», — заявил изданию исламовед Раис Сулейманов.

* Организация запрещена на территории РФ.