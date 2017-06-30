Мирный Алеппо: жители сирийского города восстанавливают голубятни

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Алеппо, 30 июня. В небе над сирийским городом вновь появились голуби. Жители города вернулись к своему хобби — разведению элитных пород этих птиц, чья численность за то время, пока в Алеппо хозяйничали боевики ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в РФ) была сведена к нулю.

Часть из них террористы просто расстреляли, используя в качестве живой мишени, других стало нечем кормить. Тогда голуби — символ мира — фактически покинули город.

Сегодня заводчики привезли новые голубиные пары. И уже совсем скоро, верят сирийцы, в небе над их родным городом будут летать тысячи этих птиц.

* Организация запрещена на территории РФ.