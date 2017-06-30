США требуют ужесточения досмотров в «Шереметьево» и «Домодедово»

В Избранное

Власти США добиваются усиления мер безопасности в двух московских аэропортах.Требования распространяются на воздушные гавани «Шереметьево» и «Домодедово». Усиление должно коснуться досмотра пассажиров рейсов, вылетающих в США. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США.

«Да, усиленные меры безопасности затронут авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Соединенные Штаты из двух аэропортов в России: Домодедово и Шереметьево», — подтвердил он.

Новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, вылетающих в США, были введены недавно. Они коснулись 280 аэропортов в 105 странах. Об этом заявил 28 июня министр внутренней безопасности США Джон Келли.

Согласно новым требованиям безопасности, в аэропортах должен быть «усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств» и «введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств».

Также новые стандарты предполагают усиление мер безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания.

Кроме того мерами усиления безопасности признаются использование более продвинутых технологий, расширение практики использования кинологических групп и установка дополнительных зон предварительного досмотра.

На сайте Министерства внутренней безопасности США отмечается, что отказ того или иного аэропорта пойти на выдвинутые Штатами требования может повлечь за собой приостановку разрешения на выполнение рейсов в страну.

Уведомление о введении дополнительных мер авиационной безопасности от администрация транспортной безопасности США получила и российская авиакомпания «Аэрофлот». Там также сообщили, что усиление досмотра касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США.

«Администрация транспортной безопасности США уведомила «Аэрофлот» о введении дополнительных мер авиационной безопасности. Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности», — рассказали в компании.

Правда там заявили о том, что им не известно, какие именно меры будут введены.

«В настоящее время осуществляется анализ содержимого уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий», — пояснили в «Аэрофлоте».



Напомним, что 21 марта власти США заявили о запрете пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

Такая мера безопасности коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

Кроме того американское правительство рассматривало возможность распространения на некоторые европейские страны запрета на пронос в пассажирский салон ноутбуков. Однако позже стороны договорились активизировать переговоры о технической стороне вопроса, чтобы найти компромиссное решение. В новых правилах говорилось о том, что такой запрет может быть задействован только в том случае, если та или иная авиакомпания не будет принимать необходимые меры безопасности.

Главной причиной такого запрета называлась угроза теракта.

Американские разведывательные и правоохранительные службы сообщали о том, что террористические организации, в том числе и группировка «Исламское государство»*, придумали новый метод размещения в электронных устройствах взрывчатки, которую могут не засечь используемые в аэропортах приборы для сканирования. По мнению ряда американских специалистов, такое взрывное устройство трудно было бы обнаружить при досмотре с помощью обычного оборудования.

Сообщалось о том, что экстремисты заполучили используемое в аэропортах оборудование, чтобы на нем проверить, можно ли спрятать взрывчатку в ноутбуках и других электронных устройствах. Зачастую взрывчатка устанавливается на место аккумулятора. При этом она маскируется так, что электронному устройству хватает зарядки, чтобы пройти проверку во включенном состоянии.

Отметим, что ранее о введении подобного запрета заявила и Великобритания. Ограничения коснулись авиакомпаний, следующих в страну из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд не исключила, что запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов из ряда стран Африки и Ближнего Востока может в будущем распространиться и на рейсы из других стран.

* Организация запрещена на территории РФ.