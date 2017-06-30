Шесть моделей будущего: операция в Ракке прояснит дальнейший путь Сирии

В Избранное

Дамаск, 30 июня. Операция в Ракке по освобождению от ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация), к которой сейчас приковано всеобщее внимание, должна определить будущее всей Сирии. Крупнейшие мировые информационные и аналитические агентства пытаются предугадать дальнейшее развитие событий.

Называют шесть моделей будущего, из которых наиболее возможными считают иракскую, ливанскую и боснийскую. Первая — самая вероятная, пишут СМИ. Суть заключается во внутреннем разделении страны при внешней целостности. И все это под руководством действующего президента Башара Асада.

Ливанский сценарий предполагает разделение ключевых государственных постов между разными этническими группами. И последняя из основных моделей — боснийская — заключается в разделении Сирии на сферы влияния нескольких этносов, которые будут совместно принимать любые решения.

* Организация запрещена на территории РФ.