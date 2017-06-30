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Постпред США при ООН считает, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Асадом
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    Постпред США при ООН считает, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Асадом

    7:42  30 Июня 2017
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    Постпред США при ООН считает, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Асадом

    Вашингтон, 30 июня. Постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли считает, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Башаром Асадом.

    Как передают «Известия», с подобным заявлением дипломат выступила на слушаниях в палате представителей конгресса США о положении дел в Сирийской Арабской Республике.

    По словам Хейли, вытеснение запрещенной в РФ группировки ИГ* из Сирии «идет быстрее, чем ожидали США». При этом, как считает постпред при ООН, будущее САР Штаты видят без легитимного президента Башара Асада.

    «Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГИЛ*? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии», — заявила Никки Хейли, выступая перед парламентариями.

    Еще одной проблемой дипломат назвала «иранское влияние в Сирии». По словам Хейли, Тегеран поддерживает президента Асада, а Россия, в свою очередь, поддерживает Иран. «Мы пытаемся провести некое разделение», — резюмировала госпожа постпред.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сирия #башар асад
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