Сбербанк собирается в три раза сократить число бухгалтеров

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Екатеринбург, 30 июня. Сбербанк намеревается довести число сотрудников бухгалтерского сектора до 500 человек. Сегодня он насчитывает 1,5 тысячи.

Об этих планах глава банка Герман Греф рассказал во время лекции, посвященную эффективному менеджменту, которую провел в Екатеринбурге.

Греф напомнил, что раньше в Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, сегодня их в разы меньше.

В рамках дальнейшей оптимизации сокращения ждут и бэкофис (учетно-операционные подразделения). По данным, озвученным главой Сбербанка, сейчас штат насчитывает 12 тыс. человек, а к 2021 году останется всего 1 тыс. сотрудников, пишет «Интерфакс».