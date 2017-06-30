Лето близко: в последний день июня в Москве ожидается до +28°C

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Москва, 30 июня. В столичном регионе в последний день первого летнего месяца будет достаточно жарко, но при этом дождливо.

Как передает RT, в Москве и Московской области в пятницу 30 июня столбики термометра могут подняться до +28°C, немного недотянув до психологически важной отметки в 30 градусов.

В течение дня будет дуть ветер юго-восточного направления с силой до 12 метров в секунду, с порывами – до 20 м/с. Днем в пятницу 30 июня ожидается дождь, местами – сильный. Синоптики не исключают град и грозу.