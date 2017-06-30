Порноресурс xHamster создал идеальную резиновую женщину

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Вашингтон, 30 июня. Всемирно известный производитель кино-продукции для взрослых xHamster смоделировал идеальную, на взгляд разработчиков, резиновую женщину.

Как сообщается в блоге компании, секс-кукла были спроектирована на основе проведенного среди пользователей продукции опроса. Резиновая женщина даже обзавелась собственным именем – xHamsterina.

Кукла, которую пытались сделать максимально похожей на реальную женщину, весит 37 килограммов, ее рост составляет 160 сантиметров, параметры – 83/53/82. Кроме того, xHamsterina имеет металлический скелет.

Стоимость резиновой подруги – порядка трех тысяч долларов. Секс-игрушка выпущена в нескольких модификация с разным размером груди.