Дать стране угля: Трамп готов поддержать Порошенко в афере по поставкам топлива на Украину

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В ходе выступления на мероприятии Министерства энергетики США американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Украина попросила Вашингтон «предоставить ей миллионы и миллионы тонн угля» прямо сейчас. Главы Белого дома сообщил, что уже отдал соответственное распоряжение.

«Украина уже говорила, что нуждается в миллионах и миллионах тонн угля прямо сейчас. И мы хотим продать его», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что в мире есть много мест в мире, где нужны ресурсы США.

«И мы хотим продавать их по всему миру», — заявил Трамп.

Американский президент также представил программу энергетического доминирования Штатов. Он сообщил о планах не только обеспечивать страну необходимыми энергоресурсами, но и помогать друзьям и союзникам.

«Мы должны подчеркивать наш суверенитет, чтобы никто не мог нам указывать, что делать», — добавил американский лидер.

Дональд Трамп также поздравил представителей угольной компании с открытием в Пенсильвании новой шахты, отметив, что созданием новых рабочих мест в этом штате он выполняет свои предвыборные обещания.

Действительно, в ходе недавнего визита в США президента Украины Петра Порошенко обсуждался вопрос о поставках Киеву американского угля. Об этом сам украинский президент сообщил по итогам переговоров с Трампом в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США. О том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — рассказал тогда глава Украины.

Кроме того Украина также согласилась покупать у американцев сжиженный природный газ. О возможности поставок угля и газа из Соединенных Штатов президент Украины Петр Порошенко говорил и с вице-президентом США Майком Пенсом. Только вот интересно, чем Киев собирается платить за столь «экзотическую» замену донбасскому и российскому углю. Сразу золотыми слитками?



Напомним, что в середине марта Украина полностью остановила грузовое сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Таким образом был перекрыт в том числе и официальный канал поставок угля с Донбасса. При этом в Киеве пообещали конфисковывать весь уголь, который будет незаконно попадать на Украину из регионов страны, которые она не контролирует.

Сейчас Киев закупает уголь у третьих стран, в частности, в ЮАР. Как посчитали в Минэнерго России — импорт южноафриканского угля обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса.

Председатель Луганской территориальной организации профсоюзов работников угольной промышленности ЛНР Александр Курочкин предостерег украинцев, заявив, что закупка угля из США — очередная афера украинского правительства. Ведь реализовываться поставки будут за счет рядовых граждан.

«Украина, как обычно, ищет в Америке свою мечту и свое спасение. Притом что они больше хотят навредить нам и самое главное – России», — прокомментировал ситуацию Курочкин.

Он выразил уверенность в том, что в данном случае будет применена та же схема, что и с углем якобы из ЮАР. Уголь будет закупаться в других местах, но цены будут такими же, как если бы он закупался в США.

«Это обычный бизнес, тут Порошенко в очередной раз морочит жителям голову», — отметил он.

А гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что власти Украины готовы идти на любые расходы, чтобы не покупать «политически вредный» уголь Донбасса.

По словам Правосудова, подобное отстаивание «энергетической независимости» может влететь Киеву в копеечку, ведь уголь из Пенсильвании будет доставляться на Украину морем. При этом американский уголь даже теоретически не может быть дешевле российского или донецкого.

«Если говорить об угле, то мощности по приему этого сырья с моря у них не так велики, поэтому полностью покрыть свои потребности таким способом они не смогут. Какую-то часть им все равно придется завозить по железной дороге», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государственные компании Украины не покупают уголь у России.

«Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора», — заверил он.

Украинский премьер также отметил, что Киев предпринимает все меры по диверсификации поставок угля и замещению его на другие виды топлива.