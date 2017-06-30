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Андрей Кончаловский получил премию на Мюнхенском фестивале за фильм «Рай»
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    Андрей Кончаловский получил премию на Мюнхенском фестивале за фильм «Рай»

    7:11  30 Июня 2017
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    Андрей Кончаловский получил премию на Мюнхенском фестивале за фильм «Рай»

    Мюнхен, 30 июня. Жюри кинофестиваля в Мюнхене высоко оценило работу российского режиссера Андрея Кончаловского, вручив ему приз Бернхарда Викки «Мост» за фильм «Рай».

    Эта награда присуждается за гуманизм и толерантность — ценности, которые находят отражение в творчестве. Поэтому ее называют премией мира.

    Андрей Кончаловский получил премию на Мюнхенском фестивале за фильм «Рай»

    Юлия Высоцкая, исполнившая в фильме главную роль, также получила приз «Мост» как лучшая актриса иностранной ленты.

    Добавим, что картина «Рай», премьера которой состоялась меньше 10 месяцев назад, уже успела с триумфом обойти крупнейшие фестивали мира. Кончаловский за нее получил «Золотого льва», «Золотого орла» и «Нику».

    Автор: Кира Мирова
    #кончаловский #высоцкая
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