Андрей Кончаловский получил премию на Мюнхенском фестивале за фильм «Рай»

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Мюнхен, 30 июня. Жюри кинофестиваля в Мюнхене высоко оценило работу российского режиссера Андрея Кончаловского, вручив ему приз Бернхарда Викки «Мост» за фильм «Рай».

Эта награда присуждается за гуманизм и толерантность — ценности, которые находят отражение в творчестве. Поэтому ее называют премией мира.

Юлия Высоцкая, исполнившая в фильме главную роль, также получила приз «Мост» как лучшая актриса иностранной ленты.

Добавим, что картина «Рай», премьера которой состоялась меньше 10 месяцев назад, уже успела с триумфом обойти крупнейшие фестивали мира. Кончаловский за нее получил «Золотого льва», «Золотого орла» и «Нику».