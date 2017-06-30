Jaguar презентует 575-сильную версию седана XJ

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Лондон, 30 июня. Британский автоконцерн Jaguar в ближайшие выходные на фестивале в Гудвуде презентует новую модификацию популярного седана XJ с 575-сильным движком.

Под капотом нового четырехдверного седана установлен 5-литровый компрессорный мотор V8 от спортивного F-Type SVR, мощностью 575 «лошадиных сил», благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

Сообщается, что новинка получит название Jaguar XJR. По замыслу разработчиков, она должна составить серьезную конкуренцию BMW M5 и Mercedes-AMG E 63.

Добавим, что стоимость автомобиля оценивается в 120 тысяч долларов.