Сирия: ВКС РФ передали гуманитарную помощь беженцам в Алеппо

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Алеппо (Сирия), 30 июня. Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в САР передали беженцам в провинции Алеппо гуманитарную помощь.

Как сообщили журналистам в Центре, нуждающимся были розданы продуктовые наборы, которые включают в себя все самое необходимое, для того, чтобы прокормится в течение нескольких дней — сахар, чай, мука, говяжья тушенка.

По словам офицера Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Буланцева, в предстоящую субботу во время завершения праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) также всем нуждающимся будут переданы несколько тысяч продуктовых наборов.