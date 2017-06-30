Стало известно, почему россияне стали чаще ездить на такси

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Москва, 30 июня. Жители России стали чаще ездить на такси и меньше пользоваться услугами общественного транспорта.

Как сообщается в исследовании «Известий», в течение всего двух лет количество клиентов автомобилей с шашечками стало в два раза больше: если в 2014 году услугами такси воспользовались 22 млн россиян, то в прошлом году – 45 млн.

При этом за те же два года зафиксировано снижение пассажиропотока общественного транспорта. Так количество перевезенных автобусами пассажиров стало меньше на 2%, метро – на 3,4%, трамваями – на 10%, троллейбусами – на 18%.