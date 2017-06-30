Беспилотный «КамАЗ» научили различать дорожные знаки

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Москва, 30 июня. Разработчики научили беспилотный грузовик «КамАз» распознавать почти все часто встречаемые дорожные знаки.

В сообщении компании Cognitive Technologies говорится, что в новой системе помощи водителю заложена возможность распознавания еще более 40 наиболее часто встречаемых знаков.

Отмечается, что грузовик знает обозначения направления движения по полосам, начала и конца полосы, искусственной неровности, кругового движения, парковки и многие другие.

Разработка беспилотных автомобилей началась в феврале 2015 года. Отметим, что выпуск первого полностью беспилотного автомобиля «КамАЗ» запланирован на 2025 год.

На реализацию проекта Минобрнауки России выделило 300 миллионов рублей.