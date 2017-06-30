Под зариновой завесой: США готовят новую провокацию в Сирию после доклада миссии ОЗХО

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Для расследования случаев применения химического оружия в Сирии власти Канады готовы выделить 2,5 миллиона долларов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд пояснила, что такое решение «отражает неизменную поддержку сирийского народа со стороны Канады».

«Отважная и самоотверженная работа ОЗХО играет центральную роль в установлении фактов о химических атаках в Сирии и избавлении мира от этого бесчеловечного оружия», — отметила она.

Вину за гибель людей в провинции Идлиб глава внешнеполитического ведомства Канады поспешила возложить на «режим Асада» и заявила, что «дальнейшая безнаказанность неприемлема, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Миссия ОЗХО в Сирии опубликовала доклад в котором говорится, что в сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года был применен «зарин или похожая на него субстанция». При этом в документе говорится, что имевший место выброс газа «может свидетельствовать только о его применении в качестве химического оружия».

Сразу после публикации доклада миссией ОЗХО, американский Государственный департамент выдвинул новые обвинения против Сирии из-за применения химического оружия в стране. Заявление об этом было опубликовано на сайте ведомства.

«Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружи», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что Сирия «по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН».

Схожую позицию озвучила в четверг и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы доверяем докладу ОЗХО, который подтверждает то, что мы уже знаем: химическое оружие использовалось против сирийского народа», — говорится в ее письменном заявлении.

Она также добавила, что в США ждут проведения независимого расследования, которое подтвердит, кто именно несет ответственность «за эти жестокие нападения, чтобы мы смогли добиться правосудия для жертв».



Напомним, что населенный пункт Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года подвергся химическому заражению. По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека, число погибших в результате инцидента, к вечеру 6 апреля составляло 86 человек.

После химической атаки США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Решение об атаке было принято лично президентом Дональдом Трампом. Вашингтон объяснил свои действия «стремлением положить конец кровопролитию в Сирии».



27 июня в Белом доме заявили, что у США есть данные о подготовке президентом Сирии Башаром Асадом новой химической атаки против мирного населения. Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер отмечал, что если это произойдет, то «Асад и его военные заплатят высокую цену». Правда, доказательств, в Вашингтоне при этом предоставить не смогли, уклончиво заметив лишь, что активность, зафиксированная Штатами, «напоминает приготовления, которые режим осуществлял перед химатакой 4 апреля 2017 года».

Американский телеканал CNN, сообщил, что корабли и самолеты ВМС США, приведены в боевую готовность и могут в любой момент нанести удар по территории Сирии.

«У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа», — передает СМИ.

По данным CNN, особое внимание американских военных обращено на авиабазу Шайрат, находящуюся в пользовании войсками президента Сирии Башара Асада. По предположению Пентагона, именно там, якобы, может готовиться химатака против мирного населения.

Авианосец USS George H.W. Bush вместе с двумя эсминцами и двумя крейсерами в режиме патрулирования находится в восточной части Средиземного моря. Также для атаки на Сирию могут быть использованы десятки военных самолетов, которые находятся в этом районе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Сирии готовится инсценировка атаки с применением химического оружия, якобы устроенной Дамаском. Цель данной акции — снова дать повод Вашингтону нанести удар по арабской республике.

«Ситуация напоминает масштабную провокацию, как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но и против России. Сценарий будет прежним. На контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители. Так называемая оппозиция, то есть джихадисты, которые, в принципе, ничем не отличаются от ИГИЛ*, «Аль-Каиды» (Организация запрещена на территории РФ — Прим. ФАН), но при этом получающие помощь от США и их союзников, объявят об очередном преступлении режима, как они обычно это делают. Есть новые данные, что такая инсценировка, такая провокация готовится», — отметила она.

* Организация запрещена на территории РФ.