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Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу
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    Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу

    6:19  30 Июня 2017
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    Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу

    Москва, 30 июня. Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией «Евровидения», сделал замечание российскому Первому каналу.

    Как сообщает RT, телеканал пожурили за то, что представители Первого не присутствовали на заседании глав делегаций в Киеве в марте, а также отказались транслировать «Евровидение-2017» на территории России.

    «Контрольная группа пришла к выводу, что эти нарушения правил компенсируются тем, что российскому артисту не было позволено участвовать в конкурсе на Украине», — говорится в заявлении ЕВС.

    Напомним, что ранее Европейский вещательный союз оштрафовал Украину из-за веденного запрета на участие певицы из России Юлии Самойловой в конкурсе.

    Автор: Константин Терехов
    #первый канал #евровидение 2017
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