Организаторы «Евровидения» сделали замечание Первому каналу

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Москва, 30 июня. Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией «Евровидения», сделал замечание российскому Первому каналу.

Как сообщает RT, телеканал пожурили за то, что представители Первого не присутствовали на заседании глав делегаций в Киеве в марте, а также отказались транслировать «Евровидение-2017» на территории России.

«Контрольная группа пришла к выводу, что эти нарушения правил компенсируются тем, что российскому артисту не было позволено участвовать в конкурсе на Украине», — говорится в заявлении ЕВС.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союз оштрафовал Украину из-за веденного запрета на участие певицы из России Юлии Самойловой в конкурсе.