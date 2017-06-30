Белый дом определился с кандидатурой постпреда США при НАТО

В Избранное

Вашингтон, 30 июня. Администрация Дональда Трампа направила на утверждение в сенат в должности постпреда США в НАТО кандидатуру Кэй Бейли Хатчисон.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, 73-летняя политик на протяжении 20 лет с 1993 по 2013 года была сенатором от штата Техас. Последние 4 года Хатчисон трудилась в юридической компании в Далласе.