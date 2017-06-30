Белый дом определился с кандидатурой постпреда США при НАТО
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Вашингтон, 30 июня. Администрация Дональда Трампа направила на утверждение в сенат в должности постпреда США в НАТО кандидатуру Кэй Бейли Хатчисон.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, 73-летняя политик на протяжении 20 лет с 1993 по 2013 года была сенатором от штата Техас. Последние 4 года Хатчисон трудилась в юридической компании в Далласе.
«В сенат направлена кандидатура Кэй Бэйли Хатчисон на пост постоянного представителя США в Совете НАТО в ранге посла», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Соединенных Штатов издание.