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Чилийские хирурги смотрели футбольный матч во время операции
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    Чилийские хирурги смотрели футбольный матч во время операции

    6:21  30 Июня 2017
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    Чилийские хирурги смотрели футбольный матч во время операции

    Сантьяго, 30 июня. Хирурги из больницы при Чилийском университете смотрели матч Кубка конфедераций прямо во время операции.

    Сообщается, что инцидент с просмотром в операционной полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии был снят на видео.

    Судя по записи, медики прервали работу, чтобы посмотреть исполнение пенальти.Чилийские хирурги смотрели футбольный матч во время операции

    Руководство больницы уже назвало случившееся «нарушением основополагающего принципа уважения по отношению к пациенту» и начало расследование инцидента.

    Автор: Ирина Новикова
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