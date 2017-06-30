Чилийские хирурги смотрели футбольный матч во время операции

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Сантьяго, 30 июня. Хирурги из больницы при Чилийском университете смотрели матч Кубка конфедераций прямо во время операции.

Сообщается, что инцидент с просмотром в операционной полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии был снят на видео.

Судя по записи, медики прервали работу, чтобы посмотреть исполнение пенальти.

Руководство больницы уже назвало случившееся «нарушением основополагающего принципа уважения по отношению к пациенту» и начало расследование инцидента.