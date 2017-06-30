Сирия новости 30 июня 07.00: САА обучает женщин-полицейских, ИГ объявило имя своего нового лидера в Даръа

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Сирия, 30 июня. САА обучает женщин-полицейских, ИГ* объявило имя своего нового лидера в провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

САА и союзные силы: в Дамаске обучают женщин-полицейских, которые в будущем будут защищать освобожденные города, ВВС Сирии уничтожили боевика ССА** в результате авиаудара на юго-востоке провинции Дамаск, предприняли неудачную попытку атаки позиций боевиков в окрестностях города Аль-Баас в провинции Аль-Кунейтра.

Международная коалиция во главе с США: с самолетов сбросила боевикам в сирийской пустыне оружие и боеприпасы, чтобы те смогли окончательно освободить пустыню Хамад от террористов ИГ, в результате авиаударов разрушила жилые дома в городе Маядин.

ИГ: контролирует передвижение жителей города Абу-Кемаль с помощью дронов, объявило имя нового лидера ИГ в провинции Даръа, им стал 40-летний террорист Ваэль Фаур аль-Ид, известный как Абу Таим Инкил.

Курды: ведут боевые столкновения с террористами возле населенного пункта Хальванджи на севере провинции Алеппо.

ВС Турции: обстреляли позиции отрядов курдской самообороны в населенном пункте Хассия и его окрестностях на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного портала Al-Masdar News, САА обучает женщин-полицейских, которые в будущем будут защищать освобожденные города. В четверг первая группа из 50 женщин окончила Полицейскую академию в Дамаске. Новые дипломированные полицейские специализируются в роли телохранителей. Предполагается, что они будут защищать высокопоставленных членов сирийского правительства во время публичных выступлений и восстанавливать безопасность во вновь освобожденных городах.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, боевик ССА был убит в результате авиаудара ВВС Сирии на юго-востоке провинции.

Провинция Алеппо

По сообщению одного из источников, произошли боевые столкновения между курдами и террористами возле населенного пункта Хальванджи на севере провинции.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@op_shield) один из источников, турецкие войска обстреляли позиции отрядов курдской самообороны в населенном пункте Хассия и его окрестностях к юго-востоку от города Мари на севере провинции.

Провинция Хомс

По сообщению новостного портала Hammurabi News, ВВС международной коалиции во главе с США сбросили боевикам в сирийской пустыне оружие и боеприпасы, чтобы те смогли окончательно освободить пустыню Хамад от террористов ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает информагентство Deir ez-Zor 24, террористы контролируют передвижения жителей города Абу-Кемаль с помощью дронов.

В результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США были разрушены жилые дома в городе Маядин. Сведений о жертвах среди местных жителей не поступало.

Провинция Даръа

По сообщению информационного агентства Iraqi News, объявлено имя нового лидера ИГ в провинции. На замену убитому командиру пришел 40-летний террорист Ваэль Фаур аль-Ид, известный как Абу Таим Инкил. В четверг газета Qasioun сообщила, что боевики ИГ присягнули ему на верность.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, САА предприняла неудачную попытку атаки позиций боевиков в окрестностях города Аль-Баас.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, иракские войска полностью освободили от террористов несколько кварталов в старом Мосуле.

Иран

По заявлению информационного агентства Al-Masdar News, в Иране подтвердили смерть лидера ИГ Аль-Багдади. Иранские государственные СМИ процитировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, который сказал, что лидер исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади «определенно мертв».

Агентство Al-Masdar News напоминает, что 17 июня правительства Сирии и России заявили, что Абу Бакр аль-Багдади был убит авиаударом в Сирии. С другой стороны, иракские и американские государственные ведомства заявили, что не уверены в его смерти.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)