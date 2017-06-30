Движение автотранспорта в центре Петербурга будет ограничено 30 июня

В Избранное

С.-Петербург, 30 июня. В Петербурге из-за проведения мероприятий в рамках форума «Россия-2018» будет ограничено движение автотранспорта в пятницу 30 июня.

Ограничения коснутся центра города, где с семи утра и до 11 вечера будет введен запрет на парковку и остановку на Водопроводном переулке — на участке от Смольной набережной до улицы Шпалерная.

Уточняется при въезде на парковку легковых авто в районе дома №49 по Шпалерной расположится временный пункт контроля. Добавим, что схемы движения опубликованы на сайте мэрии Петербурга.