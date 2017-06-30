ИГ: боевики атаковали иракскую армию на границе с Иорданией
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Багдад, 30 июня. Боевики террористический группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) атаковали правительственные войска Ирака на границе с Иорданией.
Сообщается, что атака совершена в Вилайят аль-Фурат, где проходят ожесточенные столкновения. В результате нападения боевики смогли получить в свое распоряжение большое количество транспортных средств, артиллерии и боеприпасов, загруженных в грузовики.
* Организация запрещена на территории РФ.