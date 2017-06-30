США планируют продать Тайваню оружие на 1,4 млрд долларов

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Вашингтон, 30 июня. В государственном департаменте одобрили контракты на поставки из США Тайваню оружия на сумму 1,42 млрд долларов.

Как сообщает RT, Соединенные Штаты планируют продать тайваньской администрации ракеты и торпеды. О соответствующих планах внешнеполитическое ведомство США оповестило конгресс.

При всем при этом, в Госдепе заявили, что, несмотря на то, что собираются и дальше сотрудничать с Тайванем в военной сфере, Вашингтон придерживается «политики единого Китая» и не хочет портить отношения с Пекином.