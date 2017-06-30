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В Сенате США доработали законопроект об антироссийских санкциях и нашли «друзей России»
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    В Сенате США доработали законопроект об антироссийских санкциях и нашли «друзей России»

    5:46  30 Июня 2017
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    В Сенате США доработали законопроект об антироссийских санкциях и нашли «друзей России»

    В американском Сенате исправили технические недоработки в законопроекте по новому пакету санкций против России. Об этом сообщает информационное агентство  Reuters.

    Исправленная версия документа была передана на рассмотрение в Палату представителей.

    Один из сенаторов рассказал, что технические проблемы документа не привели к значительным изменениям его сути.

    Речь идет о законопроекте о применении санкций в отношении Ирана. Однако в одном из подпунктов в нем упоминается и Россия.

    15 июня большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Однако затем американском Конгрессе притормозили с принятием этого документа. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США отправило его на экспертизу в профильный комитет — по иностранным делам.

    Согласно документу, за который дружно голосовали американские сенаторы, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

    Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

    Демократов, препятствующих принятию нового законопроекта, председатель комитета по международным отношениям сената Боб Коркер назвал «лучшими друзьями России».

    В Сенате США доработали законопроект об антироссийских санкциях и нашли «друзей России»

    Как сообщает The Washington Post, демократы в Сенате считают, что республиканцы в Палате представителей не примут исправленный вариант документа, вместо этого сделав его более удобным для Трампа. Из-за своих опасений представители демократической партии могут использовать процессуальную жалобу или воспользоваться другой тактикой, а это может отсрочить  прохождение документом всех инстанций, прежде чем попасть на стол к главе Белого дома.

    «Вы занимаете нелепую позицию, не позволяя нашему законопроекту дойти до Палаты представителей до тех пор, пока не будете точно знать, как она отреагирует на законопроект… Это стратегия, ориентированная на проигрыш»,  — цитирует издание Коркера, который обратился к демократам.

    Он также заявил, что те действуют «себе во вред» и «оказывают услугу России».

    Отметим также, что одобренный в Сенате законопроект ранее раскритиковали в ФРГ и Австрии. Глава германского МИД Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в стремлении вынудить Европу закупать американский сжиженный газ.

    Осудил ограничительные меры, одобренные сенаторами США против граждан и компаний Ирана и России и спикер иранского парламента Али Лариджани. Он заявил, что решение американского Сената противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

    «Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН. Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и являются вмешательством во внутренние дела государств», — сказал он, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле.

    В Сенате США доработали законопроект об антироссийских санкциях и нашли «друзей России»

    В связи с введением ограничительных мер, Лариджани также призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения».

    Напомним, что в 2014 году, после начала событий на Украине и присоединения Крыма к России в результате народного голосования, между Москвой и Вашингтоном началось размежевание в отношениях. Власти США предпочли поддержать переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции. Штаты заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

    В ответ на действия американских властей Россия применила зеркальные меры, объявив о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с «угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий».

    В конце 2016 года американская администрация приняла решение о введении ограничительных мер в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России, обвинив их во «вмешательстве в выборы». Из страны были высланы 35 российских дипломатов, которых президент США Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

    Автор: Павел Романов
    #санкции #россия #сша #иран
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