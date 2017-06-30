Требования США об ужесточении досмотра затронут два аэропорта Москвы

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Москва, 30 июня. Два московских аэропорта — Шереметьево и Домодедово — ужесточат предполетный досмотр пассажиров, вылетающих в США.

Сообщается, что Министерство внутренней безопасности США разослало требования об ужесточении мер безопасности при проверке пассажиров всем авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в Соединенные Штаты.

В целом, ужесточение мер по проверке пассажиров и их гаджетов на наличие взрывчатки затронет 180 авиакомпаний, выполняющих рейсы в США из 280 аэропортов в 105 странах.

За невыполнение данных требований перевозчик может быть оштрафован или вовсе лишиться разрешения на выполнение полетов в США.

Ранее Газета.ру сообщала, что США ввели новые меры безопасности, касающиеся пассажиров самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа.