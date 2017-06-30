Сенат США доработал законопроект о санкциях против РФ

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Вашингтон, 30 июня. В американском Сенате исправили технические ошибки в законопроекте о новом пакете санкций против России.

Как пишут «Известия», после доработки в Сенате, что, в общем и целом не повлияло на содержимое документа по сути, законопроект направлен в палату представителей на рассмотрение.

Так, новые ограничения против России подразумевают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских подсанкционных банков до двух недель, компаний нефтегазового сектора — до месяца.